Барнаульские единороссы приняли участие в акции «Огненные картины войны»

Секретарь Барнаульского отделения «Единой России» Вячеслав Франк, депутаты-единороссы и активисты партии вместе с волонтёрами Победы присоединились к международной акции «Огненные картины войны», посвящённой Дню памяти и скорби. В ночь на 22 июня на Мемориале Славы в Барнауле вместе с горожанами партийцы выложили картину с изображением памятника советскому солдату-освободителю «Алёша» из семи тысяч зажжённых свечей. Памятную композицию участники акции дополнили словами «Барнаул помнит», сообщает пресс-служба ЕР.

Память героев Великой Отечественной войны почтили депутаты Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов и Марина Понкрашёва, руководитель регионального исполнительного комитета партии Иван Гладких, а также активисты «Единой России» Ашот Погосян, Алина Горлова, Николай Савинский, Павел Авкопашвили, Виталий Казаков и Андрей Курышин.

«В ночь на 22 июня мы выложили картину в честь уроженца Алтайского края, рядового сводной роты 3-го Украинского фронта Алексея Ивановича Скурлатова. Именно он стал прообразом знаменитого памятника „Алёша“, установленного в болгарском городе Пловдив на „Холме Освободителей“. Несколько раз руководство Болгарии предпринимало попытки снести памятник, однако местные жители отстаивали монумент. Весной этого года вандалы осквернили памятник. Поэтому мы бы хотели ещё раз призвать каждого к сохранению исторической памяти: историю своего Отечество нужно знать, помнить, хранить в сердце и оберегать», — рассказала Марина Понкрашёва.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов пришёл на акцию вместе с сыном Владом. По словам депутата, партия уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи. «Партия „Единая Россия“ всегда уделяла большое внимание сохранению исторической памяти и справедливости. Стараюсь посещать такие акции вместе с семьёй. Сегодня зажгли свечи памяти вместе с сыном. Ведь хранить историю Великой Отечественной войны и передавать её своим детям — наш священный долг», — подчеркнул Перерядов.

Как дополнил председатель Молодёжного парламента Барнаула Николай Савинский, к памятным акциям присоединится и молодёжь краевой столицы: «Участие молодёжи в патриотических мероприятиях города и края год от года только возрастает. Мы рады этому и приглашаем всех неравнодушных молодых людей подключаться к патриотическим акциям».

Добавим, организаторами акции стали Алтайское региональное отделение ВОД «Волонтёры Победы» и региональное отделение партии «Единая Россия».