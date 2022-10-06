Барнаульские электросети допустили к прохождению зимних нагрузок

Барнаульская сетевая компания получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период — его компании подписала межведомственная комиссия. Разрешение к работе одобрило Сибирское управление Ростехнадзора, Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, а также городской комитет по энергоресурсам.

Паспорт готовности — это важнейший документ по итогам года для компаний, которые отвечают за снабжение потребителей теплом и электричеством. Нагрузки на электросети зимой в сравнении с летним периодом увеличиваются в 1,5 раза. Основными критериями при оценке готовности электросетей к холодам являются выполнение ежегодного плана капитального ремонта, количество произошедших за год аварий на электросетях, а также укомплектованность персонала специальной техникой и материалами.

Всего в этом году на капитальный ремонт электросетей Барнаула из тарифа было выделено 63 миллиона рублей. Барнаульская сетевая компания уже отремонтировала более 48 км воздушных и подземных линий, модернизировала оборудование на 134 подстанциях и распределительных пунктах. Крупными проектами 2022 года стали работы в пригородных посёлках Барнаула: Лебяжье, Куета, Пономарёвка. Там БСК проводила реконструкцию электросетей, в том числе за счёт собственной инвестпрограммы, вложив в них более 14 миллионов рублей.

«Могу с уверенностью сказать, что электрические сети Барнаула готовы круглый год к любым испытаниям погодой. Зимой — морозами, летом — ураганами. Поэтому у нас не было сомнений в получении паспорта готовности. Есть объективные показатели, которые Барнаульская сетевая компания выполняет ровно в срок. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что все ремонтные работы — это профилактические мероприятия. Они не связаны с аварийным состоянием сетей и проводятся исключительно в целях поддержки работоспособности оборудования», — заявил генеральный директор БСК Андрей Лавринец.