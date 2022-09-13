Барнаульские энергетики готовы к досрочному запуску отопления

Барнаульские энергетики готовы к тому, чтобы запустить отопление раньше срока. Как сообщили в пресс-службе СГК, в некоторых помещениях тепло уже начали подавать.

«Этой опцией могут воспользоваться учреждения социальной сферы — школы, больницы, детсады, — не дожидаясь официального старта отопительного сезона», — сказано в сообщении.

Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно выполнить два пункта:

направить письмо с заявлением по адресу г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13 либо передать его с нарочным;