Барнаульские энергетики готовы к досрочному запуску отопления

Подобной функцией могут воспользоваться школы, больницы и детсады

13 сентября 2022, 13:10, Илья Звягинцев

Барнаульские энергетики готовы к тому, чтобы запустить отопление раньше срока. Как сообщили в пресс-службе СГК, в некоторых помещениях тепло уже начали подавать.

«Этой опцией могут воспользоваться учреждения социальной сферы — школы, больницы, детсады, — не дожидаясь официального старта отопительного сезона», — сказано в сообщении.

Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно выполнить два пункта:

  • направить письмо с заявлением по адресу г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13 либо передать его с нарочным;

  • направить копию заявления на электронную почту.

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