Барнаульские энергетики рассказали, почему в домах может не быть воды после опрессовки

В Барнауле 23 мая подают горячую воду жителям Октябрьского и Железнодорожного районов, которую отключали с 11 мая для проведения гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-2. В СГК рассказали, почему после опрессовки вода могла у кого-то сразу не появиться.

Как отметили в компании, в сроках специалисты всегда указывают первый и последний день проведения работ. И именно в заключительный день какое-то время на сетях может продолжаться ремонт, чтобы подготовить их к запуску.

Кроме того, специалисты заполняют сети не разом, а частями. С технической точки зрения одновременно подать горячую воду во все дома невозможно, подчёркивают в СГК.

Наконец, ещё одна из причин отсутствия воды после опрессовки — в закрытых задвижках на внутридомовом оборудовании. «Обязательно уточняйте в своих УК открыты ли задвижки», — говорится в сообщении.

Напомним, следующий этап гидравлических испытаний пройдёт в Барнауле с 24 мая по 1 июня по контуру ТЭЦ-3 и затронет часть жителей Индустриального района. Подробную информацию о попадающих под отключение домах смотрите на карте: