Барнаульские кошки попробуют импортозамещенный корм от алтайской компании

Компания «Алейскзернопродукт» на фоне санкций занялась производством продукции для кошек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Ранее «Алейскзернопродукт» уже производил сухие корма для собак. Сейчас на предприятии открывают новое производство по созданию кормов для кошек. Руководитель приюта «Ласка» Софья Куликова заявляет, что первая партия нового корма отправится в барнаульский приют.

«К концу этой недели мы бесплатно получим от них корма. Наши питомцы будут их пробовать, а мы вести дневники наблюдения: описывать как реагируют животные, какой у них аппетит, самочувствие, шерсть. Производитель говорит, что это продукция высокого качества. Посмотрим. Если будет достойный корм, то может быть мы переведём наших кошек на него», — рассказала Куликова.

По её словам, животные не остались без кормов и ветпрепаратов из-за введённых санкций, дефицита не наблюдается. Однако санкции и новая экономическая реальность сказываются на ценах некоторых медицинских изделий. Куликова отметила, что в марте была нехватка импортного наркоза для животных, но ко второй половине апреля удалось закупить партию. Сейчас в приюте стараются использовать отечественные препараты. Цены на них выросли, но они регулярно есть в продаже, в отличии от некоторых импортных препаратов.

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Также у приюта возникали проблемы с приобретением специального лечебного корма для кошек. Сейчас эта ситуация изменилась, и «Ласка» смогла получить нужный корм.

Ранее сообщалось, что в России может возникнуть дефицит кормов для животных, в первую очередь, импортных — специализированных и лечебных. Возникают логистические проблемы с поставкой кормов и трудности с оплатой поставщикам. Из-за этого российские производители кормов могут столкнуться с дефицитом импортного сырья.