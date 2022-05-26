Барнаульские школьники успешно прошли онлайн-прослушивание в ГИТИС

Компания МТС подвела итоги предварительных онлайн-прослушиваний на актёрский факультет ГИТИСа, которые прошли для абитуриентов Урала 19-20 мая в рамках проекта «Поколение М». В конкурсе приняли участие и дети из других регионов: организаторы решили не делать ограничений и дать возможность проявить себя всем желающим. В число лучших по результатам испытаний вошли двое ребят из Барнаула — Софья Ларионова и Григорий Нечаев.

«Я всегда смотрела на артистов с огромным восхищением — сказка театра просто завораживала меня. Поэтому желание получить профессию мечты превратилось в цель — стать тем самым человеком, который может донести со сцены до зрителя определённую мысль и тем самым изменить мир в лучшую сторону. Очень благодарна проекту „Поколение М“ за предоставленную возможность абитуриентам со всей России приблизиться к своей мечте — учиться в одном из лучших учебных театральных заведений страны. Буду дальше двигаться к своей цели, и желаю всем ребятам успехов», — делится планами Софья.

Софья Ларионова

Онлайн-прослушивания провёл преподаватель ГИТИСа, актёр театра и кино Алексей Калинин. Всего по итогам этого кастинга были отмечены 28 человек. Им зачтено прохождение первого тура отборочных онлайн-прослушиваний и предложено очное участие во втором туре. Также абитуриенты смогли принять участие в мастер-классе, на котором рассказали о требованиях для поступления, выборе репертуара, мастерах, набирающих учеников, сроках приёмной кампании.

«Сейчас я учусь в одиннадцатом классе, готовлюсь к выпуску. На ГИТИС я нацелен серьёзно: занимаюсь в театральной студии Молодёжного театра Алтая, много репетирую и верю, что все получится. Благодарен организаторам проекта „Поколение М“ за возможность попробовать силы в онлайн-прослушивании и набраться опыта», — поделился впечатлениями Григорий.

Григорий Нечаев

Директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой отметил, что для нашего региона, который находится за тысячи километров от столицы, онлайн-формат особенно актуален.

«Не выезжая за пределы края, наши выпускники могут пробовать свои силы в поступлении в легендарное учебное заведение. Это поистине бесценная возможность и шанс для талантливых ребят из удалённых уголков нашей большой страны», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

У талантливых барнаульцев, мечтающих о сцене, есть ещё один шанс поучаствовать в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М». Дети от 15 до 18 лет из любого уголка страны, в том числе из Алтайского края, могут посмотреть онлайн-мастер-классы с мастерами проекта на сайте pokolenie.mts.ru и снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении до 31 мая 2022 года, а запись загрузить на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео, авторам лучших будет зачтено прохождение первого тура прослушиваний на выбранный факультет и предложено очное участие сразу во втором туре. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачёту получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.