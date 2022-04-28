Барнаульские власти не нашли признаков буллинга в школе №49, несмотря на жалобы одной из школьниц

Специалисты комитета по образованию отреагировали на жалобы бабушки 12-летней ученицы школы № 49 о буллинге. Признаков травли и агрессии они не увидели, отмечает «Толк».

Женщина обратилась к журналистам и рассказала о проблемах, с которыми сталкивается её внучка. Девочка с раннего возраста осталась без родителей, а в школе ей «достаётся» с первого класса.

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Женщина рассказала о том, как одноклассник предлагал ей прыгнуть с третьего этажа, подставлял ножницы к горлу, а также делал подножки. При этом, по словам женщины, в школе ей заявили, что девочка сама провоцирует конфликты.

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Представители комитета по образованию после проверки признаков буллинга не усмотрели, но отметили, что конфликты между учениками действительно есть.

В комитете добавили, что с нарушителями порядка работают систематически, а директор школы ведёт личные приёмы учеников с их родителями.