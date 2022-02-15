Барнаульских автолюбителей предупредили об опасной непогоде

В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция города Барнаула призывает участников движения быть внимательнее на дорогах.

“Водителям необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других манёвров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Приближаясь к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и перекрёсткам необходимо заранее снижать скорость. При обильных осадках и плохой видимости нужно отказаться от дальних поездок, воспользоваться общественным транспортом”, — сказано в сообщении.

Отдельное внимание правоохранители уделили пешеходам, которым нужно быть особенно внимательными в период непогоды.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, 15 февраля на территории Алтайского края ожидается метель и сильный ветер.