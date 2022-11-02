Барнаульский бизнесмен опроверг информацию об отношениях с ведущей «Дома-2»

Бизнесмен из Барнаула, которому приписывали роман с ведущей проекта «Дом-2» Ольгой Орловой, опроверг эту информацию, сообщает портал «Экспресс газета».

Год назад бывшая участница группы «Блестящие» вышла замуж, но свою личную жизнь она от публики тщательно скрывает.

Журналисты изданий, которые специализируются на подобных темах, через некоторое время написали, что спутником Орловой является бизнесмен из Барнаула Валерий Маслов.

Однако сейчас, как пишет автор статьи, мужчина сам вышел на связь с журналистами. Изданию пришлось писать опровержение, потому что в своём первом материале в отношении мужчины использовали ряд не самых приятных эпитетов.

Он сказал, что не имеет никакого отношения к Орловой и её беременности.