Барнаульский дом уже более суток остается без воды из-за «бесхозной» аварии

В Барнауле жильцы многоэтажного дома на улице Островского, 50, уже почти сутки живут без холодной воды. Согласно жалобе в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул», в аварийной службе жительнице дома объяснили, что причиной отсутствия воды стала поломка, однако сейчас коммунальщики не могут решить, кому производить ремонт — СГК или водоканалу.

«Как приготовить, элементарно, кушать детям, в доме проживает много людей преклонного возраста. В „аварийке“ объясняют тем, что не могут определить кому делать работы — теплосетям или водоканалу», — рассказала она, добавив, что сейчас из крана холодной воды «еле-еле» бежит кипяток.

Жительница дома добавила, что администрация района уже в курсе, однако ситуация всё ещё остаётся острой — подвоз воды не могут организовать из-за того, что не до конца ясно, кто несёт ответственность за эту проблему.

Как пояснили в пресс-службе барнаульского водоканала, повреждение находилось в подвале жилого дома, а эта часть сетей находится на контроле управляющей кампании. Несмотря на это сотрудники водоканала помогли жильцам устранить неполадки.