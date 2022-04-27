Барнаульский единоросс рассказал о новом формате работы местного отделения партии

Форум первичных организаций барнаульского отделения «Единой России» пройдёт в Барнауле 28 апреля. Представители городских ячеек соберутся впервые после объявленной масштабной перезагрузки.

По мнению секретаря первичного отделения «Единой России», главного врача поликлиники № 14 Дмитрия Денисова, новый формат позволит усилить роль партии в решении городских проблем.

«Представителей первичных организаций не собирали вместе уже на протяжении достаточно длительного времени. И, к сожалению, многие отделения существовали сами по себе, по сути, не проводя встреч с жителями. Сегодня эта работа возобновляется. Вячеслав Франк говорит о важности открытого диалога с людьми, совместной реализации различного рода инициатив. Думаю, первичные отделения должны стать эффективной площадкой для дискуссий о развитии Барнаула», — рассказал Дмитрий Денисов.

Спикер также отметил, что в «первички» будут привлекать новые лица, активную молодёжь, так как именно от состояния городских ячеек зависит результативность партии. Это касается и работы с барнаульцами, и создания комфортной среды в краевом центре.

Напомним, в январе 2022 года глава города, лидер барнаульских единороссов Вячеслав Франк заявил о необходимости ревизии местного отделения, переформатировании методов его работы, в том числе по сотрудничеству с жителями. Итоги перезагрузки подведут на предстоящем форуме.