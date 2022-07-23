Барнаульский художник нарисует портрет шахтёра на стене дома в Новокузнецке
Он уже создал для города граффити-портреты Михаила Курако, Ивана Бардина, Николая Толстогузова, Владимира Высоцкого и Владимира Машкова
23 июля 2022, 12:14, Илья Звягинцев
Барнаульский художник Евгений Алёхин нарисует портрет шахтера на стене жилого дома в Новосибирске. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов.
Фасад дома украсит известный горняк Егор Дроздецкий.
«Егор Дроздецкий — знаковая личность для Кузбасса, единственный из жителей Новокузнецка, удостоенный прижизненного памятника. Теперь его портрет украсит одну из центральных улиц города и станет достойным продолжением галереи с изображением самых известных новокузнечан» — написал мэр города.
Ранее Алёхин рисовал портреты Михаила Курако, Ивана Бардина, Николая Толстогузова, Владимира Высоцкого и Владимира Машкова.
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