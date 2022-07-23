Барнаульский художник нарисует портрет шахтёра на стене дома в Новокузнецке

Барнаульский художник Евгений Алёхин нарисует портрет шахтера на стене жилого дома в Новосибирске. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

Фасад дома украсит известный горняк Егор Дроздецкий.

«Егор Дроздецкий — знаковая личность для Кузбасса, единственный из жителей Новокузнецка, удостоенный прижизненного памятника. Теперь его портрет украсит одну из центральных улиц города и станет достойным продолжением галереи с изображением самых известных новокузнечан» — написал мэр города.

Ранее Алёхин рисовал портреты Михаила Курако, Ивана Бардина, Николая Толстогузова, Владимира Высоцкого и Владимира Машкова.