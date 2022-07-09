Барнаульский историк рассказал об истории Дрожжевого завода
Сейчас один из самых ценных корпусов предприятия сейчас заброшен и разваливается
Барнаульский историк Данил Дегтярёв рассказал об истории Дрожжевого завода. Пост он опубликовал во «ВКонтакте».
Историк назвал завод памятником промышленной истории, а также отдельно выделил значимость корпуса по адресу Мамонтова, 305.
«В своё время он стал одним из самых высоких зданий в городе. Но сейчас четырёхэтажный кирпичный исполин переживает не лучшие времена. Постройка заброшена и разрушается. Находясь на объекте, я обнаружил разрушение крыши корпуса, о чём сообщил в Алтайохранкультуру», — написал Дегтярёв.
Он также прикрепил ответ от ведомства, в котором сказано, что памятник архитектуры является собственностью мэрии, которая планирует приватизировать его для поиска инвестора.
Историк задался вопросом о том, почему местные власти перекладывают ответственность за восстановление памятника культуры на частное лицо.