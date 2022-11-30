Барнаульский музыкант споёт в Катаре на чемпионате вместе с мировыми звёздами

Единственным российским участником в составе культурной программы чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре стал Вадим Капустин, пишет «Российская газета».

Вадим родился в Барнауле, учился в Барнаульском музыкальном училище по классу хорового дирижирования, в 2000-х уехал в Москву. Со своей группой Isaac Nightingale выступит в Катаре в субботу, 3 декабря, с полновесной полуторачасовой программой.

«Всех нас отбирали международные агентства, получившие сотни заявок и видео. Посмотрели мои живые выступления и прислали приглашение в Катар. В моём промо были только песни с концертов, без указания, какими видами спорта я интересуюсь. Так что, думаю, всем зарубежным менеджерам просто понравились наши песни: романтичная поп-музыка с элементами рока и электроники. Хотя мы играем и забойные вещи и душещипательные баллады», — рассказал музыкант.

По словам Вадима, сейчас он продумывает концертный костюм, в котором будут использованы элементы российской символики, чтобы акцентировать внимание на том, что он из России.

«Хочется оставить максимально яркое впечатление у публики, пережить радость от выступления на таком значимом спортивно-музыкальном событии. И — гордость за то, что именно ты представляешь Россию на чемпионате мира по футболу», — подчеркнул музыкант.