Барнаульский общественник пожаловался на «сортир» на газоне

Барнаульский общественник Владимир Антоненко нашёл на улице в Барнауле деревянный туалет. Пост он опубликовал в социальных сетях.

«На улице общегородского значения, на газоне, напротив нового жилого дома по Аванесова, 44, «открыли» туалет типа «сортира», — написал Антоненко.

На фотографии, которую опубликовал мужчина, видно, что деревянное строение установили на площади, предназначенной для зелёных насаждений. Дверь туалета выходит прямо на тротуар, а стенки его подпирают несколько досок.

Кто и зачем поставил туалет у тротуара, неизвестно.