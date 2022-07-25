Барнаульский парк «Арлекино» дарит скидку 50% на все аттракционы

Парк «Арлекино» в самый пик сезона снова проводит полюбившуюся акцию «1+1». Два дня — 27 и 28 июля — в парке будет действовать скидка 50% на большинство аттракционов.

Прокатиться за полцены (нужна будет карта «Арлекино») можно с 10 до 22 часов. Скидка действует на все аттракционы, кроме тиров, электромобилей и аркад. Там, где принимают наличный расчёт, по одному билету смогут пройти два человека. Акция уже стала для «Арлекино» доброй традицией: парк проводит её пять лет.

А вечером в эти дни на центральной аллее состоится креативное шоу от команды аниматоров.

Напомним, в «Арлекино» работают семейные, детские и экстремальные аттракционы, верёвочный городок и катание на лошадях. Здесь есть несколько кафе, клуб и банкет-холл. Для горожан устраивают концерты живой музыки, фестивали, дегустации, флешмобы и другие мероприятия.



Парк «Арлекино»

Адрес: Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а

Тел.: 8-913-090-28-26

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