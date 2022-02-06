Барнаульский певец Арсений Бородин оказался на карантине в Дубае

Барнаульский певец, выпускник “Фабрики звезд” Арсений Бородин оказался на карантине в Дубае вместе со своей девушкой Анной. Как сообщает “КП”, по прилёте в ОАЭ пара сдала ПЦР-тесты и оказалось, что избранница музыканта больна коронавирусом.

“Этого просто не может быть! Перед вылетом мы сдавали тест, тем более Аня сама медик, она знает всю эту систему, она сама постоянно сдаёт тесты и тут у неё положительный”, — возмутился Бородин.

Возлюбленным запретили покидать номер. Кроме того, их обязали скачать специальное приложение местного минздрава, куда должна прийти вся информация. Однако даже спустя несколько дней якобы никакая информация в базе не появилась — там до сих пор не указано, что у Анны выявлен вирус. Однако гид, представляющий интересы туроператора, уверяет, что тест у девушки положительный.

По словам Арсения, страховая компания говорит, что если в официальном приложении нет данных, то они могут быть свободны. Однако, по его словам, представитель туроператора не торопится решать проблему, а меж тем отпуск у пары уже в самом разгаре.