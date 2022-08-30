Барнаульский пивоваренный завод представил новую колу и другие напитки на фестивале алтайских брендов

Фестиваль алтайских брендов впервые прошёл в парке «Изумрудный» в последнюю субботу августа. Свою продукцию здесь представили более 40 алтайских производителей, а гостями стали более 26 тысяч жителей края. Среди них был и глава региона Виктор Томенко.

«Проведение гастрономических фестивалей в Алтайском крае — это уже хорошая традиция, но такой фестиваль проводится впервые. Алтайские бренды всем известны, для многих они — синоним действительно здорового питания, здоровых и экологически чистых продуктов. Так и есть, и пусть так и продолжается», — отметил губернатор.

Фото: Олег Укладов

Алтайские производители представили самую разную продукцию: сыр, мясо, сладости, «молочку», а также питьевую воду и газированные напитки. Одним из хедлайнеров стал Барнаульский пивоваренный завод. Компания подготовила для гостей две площадки с напитками и угощениями от завода и его партнёров.

«Фестиваль алтайских брендов — это замечательная инициатива правительства Алтайского края. Мы с удовольствием поддержали её, и думаю, в дальнейшем она станет для нас традицией», — отметил директор по стратегическому развитию и управлению БПЗ Александр Локтев.

В 2022 году завод представил несколько новых безалкогольных напитков. Особый интерес у гостей вызвала «Кола» — как классическая, так и диетическая, без сахара.

«Мы готовились к выпуску давно, и два года назад начали разработки. А в этом году потребность возросла и мы, конечно, ускорились, и выпустили колу на рынок. Это является примером того самого импортозамещения», — рассказал Локтев.

Сейчас БПЗ поставляет продукцию в Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Китай. В дальнейшем компания планирует расширить перечень стран, куда идут поставки. Кроме того, в ближайшем будущем в ассортименте появятся новые продукты в линейке напитков-энергетиков, а также питьевой воды — её разнообразят различными вкусами.