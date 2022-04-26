Барнаульский пивоваренный завод присоединился к акции «Доноры Донбассу»

Председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода, депутат Барнаульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Солодилов принял участие во Всероссийской акции «Доноры Донбассу». Барнаульский единоросс организовал возможность сдать кровь сотрудникам своего предприятия.

«Барнаульский пивоваренный завод всегда поддерживал, поддерживает и будет поддерживать социальные и патриотические акции. Тем более когда мы говорим о помощи людям, которые на протяжении восьми лет подвергаются ежедневным обстрелам и издевательствам. Мы просто не имеем морального права отвернуться от наших граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках. И хотим любым возможным способом поддержать жителей Донбасса», — отметил Андрей Солодилов.

Представитель завода, член Общественной палаты города Барнаула Дмитрий Мавлютов отметил важность подобных мероприятий.

«В это непростое время каждый вносит свой вклад в общее дело. Здорово, что председатель совета директоров завода Андрей Солодилов пригласил сотрудников БПЗ принять участие в этой акции. Кто-то из них уже не раз принимал участие в донорских акциях, а для кого-то — это первый опыт, который, как мы надеемся, будет продолжен. Мы рады использовать любую возможность для поддержки жителей ДНР и ЛНР», — рассказал представитель БПЗ Дмитрий Мавлютов.

Средства, полученные участниками акции за сдачу крови, сотрудники завода перечислят в качестве помощи ЛДНР.

Напомним, ранее партиец Андрей Солодилов организовал передачу гуманитарного груза для российских солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции. Всего в рамках народной акции «Подарок солдату» военнослужащим передали 45 коробок с предметами первой необходимости, средствами гигиены, продуктами питания и сладостями. Также специально для военнослужащих дети сотрудников Барнаульского пивоваренного завода подготовили рисунки с пожеланиями солдатам и офицерам здоровья и победы.