Барнаульский планетарий участвует в фестивале полнокупольного кино в Новосибирске

Барнаульский планетарий участвует в фестивале полнокупольного кино «Кинокупол», который проходит с 13 по 16 сентября в большом Новосибирском планетарии.

Как сообщили в мэрии Барнаула, мероприятие «собирает в сердце Сибири международные работы в жанре научно-популярного кино, мультфильмов, музыкальных клипов, лекций и специальных программ для планетариев». На него прибыли специалисты сфер кинематографа, науки, творчества, а также индивидуальные студии и представители планетариев разных городов страны.

«Событие яркое, безусловно, важное для всех. Отрасль полнокупольного кино ещё сравнительно молодая, специфичная. При всей своей индивидуальности здесь есть и свои ограничения. В режиссёрском плане технические особенности полнокупольного кино отличаются от традиционного: приходится искать средства для реализации творческого замысла — например, сложно строить крупные планы, детали. Потому очень интересно наблюдать за жюри и ждать результаты голосования. Мы, как зрители, тоже участвуем в голосовании и с удовольствием смотрим все работы коллег», — рассказали представители делегации барнаульского планетария.

Кроме того, на фестивале пройдут конкурсы кино, лекций и новых форм — на них представят больше 40 работ разных стран. Также проводятся мастер-классы и зачитываются доклады от специалистов различных областей.