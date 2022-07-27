Барнаульский поселок Власиха получит освещение по проекту местных инициатив

Две улицы посёлка Власиха получат освещение по программе поддержки местных инициатив. Линии электроосвещения длиной 1880 метров начали монтировать в середине июля, сообщили в мэрии города. А накануне объект посетили глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, глава Власихинской сельской администрации Денис Пачковских, депутаты гордумы Юрий Ряполов и Лариса Белькова, а также представители дорожного комитета Барнаула.

Они проверили ход работ и встретились с местными жителями. Именно этот проект всем посёлком выбрали в прошлом году — инициативная группа собрала более 650 подписей за его реализацию. И скоро на улицах Рождественской и Изящной (по которым проходит общественный транспорт и школьные автобусы) установят 57 столбов со светильниками мощностью 56 ватт. Это будут хорошие, эффективные фонари, сообщил главный инженер МУП «Барнаулгорсвет» Александр Швецов.

Именно эта организация будет осуществлять эксплуатацию и содержание линии освещения (её присоединят к уже существующей, обслуживаемой за счёт средств бюджета города).

Общая стоимость проекта по освещению улиц Рождественской и Изящной составила 2,87 млн рублей. И часть средств — 240 тысяч рублей — вложили жители. К обустройству нового освещения барнаульцы подключились дружно, откликнулись многие, подчеркнули в мэрии.

«Мы достаточно долго пытались решить вопрос с уличным освещением. Создали инициативную группу, заручились поддержкой администрации Барнаула. В итоге наш проект получил самую большую сумму среди всех других сельских инициатив. У такого механизма есть ряд преимуществ — это возможность привлечения дополнительных средств в развитие посёлка. А условие софинансирования гарантирует: люди будут беречь то, во что сами вложились», — отметил депутат БГД Юрий Ряполов.

Фото: barnaul.org

О том же сказал и Сергей Татьянин: когда выбор сделан с участием населения, когда люди вложили свои финансы и труд, ценность проекта в их глазах повышается и отношение становится более бережливым.

А председатель местного ТОС Любовь Черкасская добавила, что жители планируют и далее участвовать в этой программе.

Напомним, в рамках проекта инициативного бюджетирования люди сами определяют, какие объекты нуждаются в благоустройстве в ближайшее время, принимают участие в реализации, контролируют ход работ. Подробную информацию можно узнать на сайте проекта алтайпредлагай.рф.