Барнаульский производитель запчастей жалуется на невыносимую вонь от соседней рыбопереработки

Деятельность компании «Русский капитал» оказалась на грани срыва из-за резкого запаха рыбы от рыбопереработки по соседству. Об этом сообщает «Толк».

Производство запчастей для топливных насосов дизельных двигателей расположилось на территории бывшего комбината химических волокон. С недавних пор по соседству с ним открылась фирма Altai Feed. Она специализируется на рыбьем жире и муке, которую используют для корма на птицефабриках, а также в качестве удобрения. После открытия такого производства по соседству многих сотрудников «Русского капитала» стало тошнить от резкого рыбного запаха.

По словам заместителя директора «Русского капитала» Владимира Тараденко, на соседней территории царила антисанитария, повсюду были разбросаны рыбьи внутренности. Предприятие письменно обращалось в региональный Роспотребнадзор, но никакого ответа не получило.

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В Altai Feed заявили, что соседи слишком сгущают краски при описании ситуации. Её руководство признаёт, что подобные проблемы были месяц назад, однако сейчас они устранены. По словам руководителя Сергея Гамаюнова, они переняли опыт предприятий с Камчатки. Сейчас организация монтирует вытяжку и закупает специальные контейнеры для реализации продукции.

Спор между двумя соседними производствами на данный момент зашёл в тупик. В отместку за непрекращающийся резкий запах производитель запчастей перекрыл рыбопереработчику доступ к воде. Сейчас деятельность Altai Feed приостановлена, но в ближайшее время компания планирует провести на территорию свой водопровод.