Барнаульский стадион «Коммунальщик» предложили передать в госсобственность

Минспорт Алтайского края предложил передать в государственную собственность стадион «Коммунальщик» на улице Малахова, пишет «Банкфакс».

Сейчас стадион и земля под ним принадлежат общественной организации АКОО «СК „Энергия“», которую возглавляет директор клуба по хоккею на траве «Коммунальщик» Владимир Кобзев.

В Минспорте отметили, что ведутся переговоры по поводу передачи объекта в госсобственность.

«Согласно аргументации властей, это позволит отремонтировать спортивный объект за счёт бюджетных средств», — отмечает издание.

Кобзев заявил, что отказался от предложения. По его словам, в 2009 году он уже отдавал краю часть земли «Коммунальщика» ради строительства поля и спортзала для детской школы хоккея на траве «Юность Алтая», но планы так и остались планами.

Напомним, ранее барнаульские общественники попросили сделать парк «Юбилейный» краевым имуществом.