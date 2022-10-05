Барнаульский суд вынес приговор экс-руководителю Новосибирского облсуда

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу бывшего председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность РФ»), сообщает краевая прокуратура. Шатовкина получила три года условно, гособвинение просило для неё четыре года.

Суд установил, что в июле 2018 года Римма Шатовкина без правовых оснований истребовала в районном суде копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области и обыске в его жилище. Затем эти материалы оказались у подозреваемых по расследуемому уголовному делу, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений (впоследствии двум фигурантам вынесены обвинительные приговоры).

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«Такие действия существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства из-за невозможности установления обстоятельств для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений против государственной власти, принципы осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, а также дискредитировали судебную систему», — рассказала помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

Суд приговорил Шатовкину к наказанию в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период времени. Также она на два года лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор суда не вступил в законную силу. Будет ли Шатовкина обжаловать вердикт — неизвестно.