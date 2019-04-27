Барнаульский священник освятил куличи в супермаркете

Священник Александр Микушин освятил продукты супермаркета в Барнауле. Видео с церемонии он выложил в своем Instagram.

"Ашан благословенный! С Божьей помощью окропил Святой водой сей супермаркет и куличи", – написал Микушин.

Он также отметил, что на видео попало далеко не все мероприятие. Так, по его словам, куличи к Пасхе освящались еще в цеху, когда они были без упаковки.

Также священнослужитель пригласил прихожан на исповедь в Иверский храм, которая пройдет в канун Пасхи с 23:00 до 23:50. Затем начнется Пасхальная служба.

"Храни вас Бог. С наступающим Великим праздником!", – обратился к подписчикам священник.