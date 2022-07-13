Барнаульский священник раскритиковал «юродивых психологов» с YouTube и призвал не слушать их «бесовские советы»

Известный барнаульский священник Александр Микушин на своей странице во «ВКонтакте» высказался о коротких роликах в YouTube на тему психологии, а также призвал не прислушиваться к их авторам.

По его словам, только за этот год к нему пять раз приходили парни и девушки, которые жаловались на то, что с ними внезапно перестали общаться друзья, и они не могут понять, в чем дело.

«А я скажу в чем дело. Возможно, ваш друг или подруга регулярно смотрят ролики, созданные так называемыми новыми прогрессивными психологами. Ну, вы знаете, все эти дурные короткие (шортс) видео на YouTube с претензией на мудрость, философию и психологию. Блогеры без базового психологического образования дают советы, как жить и с кем дружить. Они рекомендуют ради так называемого успеха игнорировать своих друзей и близких. У них там своя терминология и аргументация. Выглядит все это, конечно, нелепо и смешно. Но там есть и бесовские советы. Вот в чем проблема-то. Послушав их человек становится гордым, самовлюбленным и жестоким», — написал Микушин.

Он призвал быть осторожным и соблюдать психогигиену: молиться, читать умные книги и в случае необходимости общаться с профессиональными психологами.

Священник также отметил, что жертвы «юродивых психологов» имеют несколько «печатей».

«Обычно, чтобы оправдать свой эгоизм, они говорят так: „надо себя сначала возлюбить!“ Звучит красиво. Только на этом у них все и останавливается, до гробовой доски они твердят эти слова. Остаётся их пожалеть. Да поможет им Господь вернуться на путь спасения и благоразумия. Аминь», — подытожил он.

Ранее отец Александр в интервью amic.ru рассказал, почему ходить на рок-концерты это не грех и для чего он сам их посещает.