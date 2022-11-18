Барнаульский священник выступил в защиту компьютера после молебна «об одержимых детях»

Барнаульский священник Александр Микушин отметил, что компьютер — это полезная вещь, с помощью которого необходимо осваивать интернет. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, 8 ноября по многочисленным просьбам родителей Микушин отслужил молебен о детях, одержимых компьютерной страстью. Он посоветовал не только молиться, но и правильно воспитывать детей.

Сейчас Микушин уточнил, что человек может использовать компьютер, но не должен превращаться в приставку для компьютера.

«Вообще, компьютер полезная вещь. В 1999 году патриарх Алексий сказал: „Мы должны активнее осваивать миссионерское пространство интернета“. Да, человек всё что угодно может извратить. <...> Но это не говорит о том, что надо выбросить компьютер. Просто человек не должен превращаться в приставку для компьютера. Господи, помоги. Даруй нам силы не сидеть в интернете часами», — написал священник.

Он также подчеркнул, что сейчас в интернете очень много ложной информации, но при этом даётся и выбор — информацию легко можно проверить.

Ранее Микушин рассказал об «изгнании бесов» из борделя в Барнауле.