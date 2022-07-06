Барнаульский завод мехпрессов даёт школьникам летнюю подработку

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» вот уже несколько лет занимается трудоустройством детей в летний период. В среднем за сезон на предприятии успевают поработать около 30 несовершеннолетних барнаульцев.

Несколько школьников уже получили трудовой опыт в июне 2022 года. Каждому из них вручили благодарственное письмо от завода. Дети не только самостоятельно заработали деньги, но и приобрели опыт, который пригодится им в будущем, отметила на торжественном собрании начальник отдела кадров завода Татьяна Мочалова.

Постоянный партнёр Барнаульского завода мехпрессов в деле трудоустройства школьников, желающих провести каникулы с пользой, — городской кадровый центр «Работа России».

Карьерный консультант центра Елена Машкова поздравила ребят с первыми шагами на пути профессионального становления и дала совет:

«Никогда не отказывайтесь от предложенной работы. Пробуя себя в разных сферах деятельности, вы раскрываете свой потенциал».

Детей распределили в разные подразделения завода, большинство из них занимались озеленением и благоустройством территории.

Иван Белоглазов, окончивший седьмой класс, трудился в деревообрабатывающем цехе. Его дедушка работает здесь рамщиком третьего разряда. Он и стал для внука наставником на время трудоустройства.

«Этим летом я впервые решил попробовать свои силы на заводе. Но обязательно вернусь сюда в следующем году. Рамщик — профессия редкая, и мне было интересно поучиться её основам», — рассказал Иван.

Татьяна Мочалова и Елена Машкова вручают благодарственное письмо ещё одному школьнику — Дмитрию Сартакову / Фото: пресс-служба завода

Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов положительно оценивает опыт сотрудничества с несовершеннолетними работниками.

«Дети получают возможность узнать, как функционирует крупное производственное предприятие и пройти здесь раннюю профориентацию. Промышленность края нуждается в людях рабочих профессий, в специалистах, способных работать на производстве. Наши работники передают молодым поколениям свой опыт и знания — и дети, которые познакомились с заводом, возможно, в будущем захотят связать свою жизнь с нашим или любым другим предприятием региона», — подчеркнул он.

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство. Предприятием руководит Сергей Ферапонтов, член правления Союза промышленников Алтайского края, обладатель многочисленных наград Госдумы, правительства края, администраций Барнаула и Железнодорожного района, регионального Союза промышленников.

