Барнаульский завод мехпрессов открывает набор инженеров-конструкторов

Любое промышленное предприятие, особенно крупное, всегда нуждается в квалифицированных кадрах. И особенно в Алтайском крае, где промышленность сейчас активно развивается. Как раз сейчас группа предприятий Барнаульский завод мехпрессов проводит набор новых сотрудников в связи с расширением направлений работы.

Новые кадры требуются в отдел главного конструктора. Там функционируют бюро, специализирующиеся на прессовом оборудовании, электрооборудовании, специальных прессах и автоматах, а также колёсных дисках для крупной и сельскохозяйственной техники.

«Профессия конструктора сегодня крайне востребована. Перед российской промышленностью стоит задача создания собственной продукции, которая заместит импортную. Выполнить её без высококвалифицированных специалистов, в первую очередь конструкторов, невозможно. Производство нашего предприятия не серийное, каждая задача требует индивидуального решения. Работа над созданием уникальных проектов позволяет нашим конструкторам постоянно совершенствовать свои знания и навыки», — говорит руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов.

Фото: «Барнаульский завод мехпрессов»

Предприятие изготавливает кузнечно-прессовое оборудование, проводит ремонт промышленного оборудования, обрабатывает металлические изделия, листовую и рулонную сталь, производит стальные электросварные трубы, занимается деревообработкой, кузнечным производством и выпуском колёсных дисков. Многообразие производственных направлений предприятия открывает большой фронт разноплановой работы для конструкторов. Они будут взаимодействовать с производством, контролировать изготовление спроектированного изделия, участвовать в его испытаниях и пусконаладочных работах. На предприятии заверили, что опытные и высококвалифицированные инженеры будут делиться знаниями.

«Перед специалистами завода стоит задача разрабатывать новые виды оборудования, поэтому было принято решение создать три дополнительных конструкторских бюро. Это бюро гидравлических прессов, гильотин и листогибов, изделий для нефтяной промышленности, а также бюро пресс-ножниц. Мы ведём набор начальников бюро перечисленных направлений с опытом работы. Кандидатов на вакансию инженер-конструктор готовы рассматривать без опыта. Главное — желание работать, учиться и развиваться», — рассказывает главный конструктор Барнаульского завода мехпрессов Михаил Родионов.

Недавно на предприятии оборудовали новый просторный кабинет для инженеров-конструкторов. Конструкторский отдел Барнаульского завода мехпрессов оснащён всем необходимым для комфортной и продуктивной работы: современные компьютеры и программное обеспечение, удобная мебель.

Фото: Барнаульский завод мехпрессов