Барнаульского полицейского, продававшего данные об умерших, не вернули на службу

В Барнауле суд отказал бывшему правоохранителю в восстановлении на службе, сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края.

Полицейского уволили после того как выяснилось, что он «за материальное вознаграждение» передавал информацию об умерших жителях Барнаула людям, занимающимся ритуальными услугами и продажей ритуальных принадлежностей.

Бывший полицейский потребовал признать незаконным приказ о расторжении контракта и увольнение, а также восстановить его на службе, выплатить деньги за вынужденный прогул и компенсировать моральный вред.

Ранее Октябрьский райсуд отказал экс-полицейскому в удовлетворении требований. Тогда он подал апелляцию на решение.

«Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда решение оставлено без изменения», — отметили в объединённой пресс-службе.