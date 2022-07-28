Барнаульского полицейского, продававшего данные об умерших, не вернули на службу
Экс-правоохранитель потребовал восстановить его в должности и компенсировать моральный вред
В Барнауле суд отказал бывшему правоохранителю в восстановлении на службе, сообщает объединённая пресс-служба судов Алтайского края.
Полицейского уволили после того как выяснилось, что он «за материальное вознаграждение» передавал информацию об умерших жителях Барнаула людям, занимающимся ритуальными услугами и продажей ритуальных принадлежностей.
Бывший полицейский потребовал признать незаконным приказ о расторжении контракта и увольнение, а также восстановить его на службе, выплатить деньги за вынужденный прогул и компенсировать моральный вред.
Ранее Октябрьский райсуд отказал экс-полицейскому в удовлетворении требований. Тогда он подал апелляцию на решение.