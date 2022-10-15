Барнаульского школьника наградят в Совфеде за спасение девочки

14 октября 13-летнего барнаульского школьника Тимофея Миронова пригласили на церемонию награждения в рамках проекта «Дети-герои». Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, приглашение подростку вручил генерал-майор внутренней службы Александр Макаров — на состоится в Совете Федерации в Москве.

Летом Миронов во время отдыха на пляже в селе Бобровка вытащил из воды тонущую девочку. На берегу он понял, что ребёнок не дышит и начал звать на помощь. К счастью, пострадавшую удалось спасти.

Отмечается, что Тимофей учится в городской гимназии № 40, а в свободное время он занимается хоккеем.