Барнаульскую семью с двумя детьми, платившую ипотеку 13 лет, ждёт принудительное выселение

В барнаульском посёлке Пригородном семью с матерью-инвалидом и несовершеннолетними детьми ожидает принудительное выселение из дома, сообщают «Вести Алтай».

«26 сентября Афонины должны покинуть дом, за который платили 13 лет. Дом семья купила в 2006 году за полтора миллиона рублей. 600 тысяч вложили от продажи своей квартиры, ещё 900 тыс. взяли в ипотечный кредит сроком на 20 лет. До 2018 платили исправно. Потом у женщины начались проблемы со здоровьем: операции, инвалидность. И муж потерял стабильную работу», — рассказали в телесюжете.

В конце 2019 года некая фирма обратилась в Индустриальный суд с требованием взыскать с Афониных задолженность по кредиту — 747 тысяч рублей. Причём семья о суде не знала. Весной 2021 года судебный пристав передаёт дом с участком на торги. Летом прошлого года семья нашла записку возле дома о том, что 4 июня состоялся аукцион, а после этого двое мужчин пришли посмотреть приобретённое имущество.

Новый собственник дома рассказал, что информацию о продаже дома нашёл на специализированном сайте. Купил практически по стартовой цене — за 2,4 млн рублей. Три месяца не регистрировал право собственности — ждал, пока семья уедет. Потом решил добиваться выселения через суд.

Все эти месяцы семья не искала новое жильё — оспаривала действия пристава, выселение, пыталась признать торги недействительными, дошла до Верховного Суда. Ещё в марте всех выписали из дома по требованию нового владельца, а без регистрации невозможно получить соцжильё.