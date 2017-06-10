Баррикады возведут в Лондоне в целях безопасности

Баррикады могут появиться в местах скопления людей и там, где расположены главные достопримечательности

10 июня 2017, 12:29

Фото: pixabay.com

Власти Лондона обсуждают вопрос возведения баррикад в местах, где больше всего скапливается народа, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

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Если баррикады будет решено возвести, то они появятся в местах скопления людей и главных достопримечательностей. Также чиновники думают и о других мерах безопасности.

В свою очередь, лондонская полиция призывает всех горожан сообщать о любом подозрительном человеке или предмете. 

Как сообщалось ранее, вечером 3 июня машина въехала в народ в Лондоне. Затем злоумышленники вышли из микроавтобуса и устроили резню. Тогда погибли восемь человек.

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