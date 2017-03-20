Баскетболист Шакил О’Нил не уверен, что Земля круглая
В качестве примера спортсмен привел свои путешествия из Флориды в Калифорнию
20 марта 2017, 09:22
Фото: kino-nik.ru
Баскетболист Шакил О’Нил усомнился в том, что планета Земля круглая, по его наблюдением она плоская, пишет РИА "Новости".
Это заявление легендарный игрок НБА сделал в прямом эфире интернет-радио podbay.fm. К такому заключению спортсмен пришел после собственных путешествий.
"Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию, поэтому она плоская для меня. Ведь я не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов. Вы хотите сказать, что Китай под нами? Это не так. Земля плоская", —сказал Шакил О’Нил.
Отметим, ранее игрок "Кливленда" Кайри Ирвинг тоже усомнился в том, что Земля круглая.
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