Баскетболист Шакил О’Нил не уверен, что Земля круглая

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Баскетболист Шакил О’Нил усомнился в том, что планета Земля круглая, по его наблюдением она плоская, пишет РИА "Новости".

Это заявление легендарный игрок НБА сделал в прямом эфире интернет-радио podbay.fm. К такому заключению спортсмен пришел после собственных путешествий.

"Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию, поэтому она плоская для меня. Ведь я не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов. Вы хотите сказать, что Китай под нами? Это не так. Земля плоская", —сказал Шакил О’Нил.

Отметим, ранее игрок "Кливленда" Кайри Ирвинг тоже усомнился в том, что Земля круглая.