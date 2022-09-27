Бастрыкин поручил возобновить дело о непредоставлении жилья сироте на Алтае

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу о непредоставлении квартиры сироте в Алтайском крае, сообщает ТАСС.

«Девушка из числа детей-сирот оставила комментарии в аккаунте инфоцентра СК с просьбой обратить внимание на проблему необеспечения сирот жилыми помещениями в Алтайском крае, а также на бездействие регионального следствия по данному факту», — рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что девушку уже признали потерпевшей в рамках расследования уголовного дела, однако квартиру она так и не получила.

По решению суда от 3 апреля 2020 года региональное жилищное управление обязали предоставить сироте жильё. Однако решение суда до настоящего времени не исполнено «по причине введения в регионе программы по предоставлению жилищных сертификатов вместо жилых помещений».

Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу.

Напомним, председатель СК РФ неоднократно обращал внимание на проблемы с предоставлением жилья сиротам в Алтайском крае. Например, ранее потребовал в «ручном» режиме выдать квартиру девушке.