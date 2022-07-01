Бастрыкин предложил убрать с телеканалов десоциализирующие программы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил убрать с российских телеканалов десоциализирующие программы. Его слова передаёт РИА Новости.

По словам Бастрыкина, нужно принять дополнительные меры, для того чтобы защитить несовершеннолетних от информации, которая может пагубно повлиять на них.