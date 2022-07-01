Бастрыкин предложил убрать с телеканалов десоциализирующие программы
По его мнению, нужно принять дополнительные меры для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию
1 июля 2022, 22:43, Илья Звягинцев
Глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил убрать с российских телеканалов десоциализирующие программы. Его слова передаёт РИА Новости.
По словам Бастрыкина, нужно принять дополнительные меры, для того чтобы защитить несовершеннолетних от информации, которая может пагубно повлиять на них.
«Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь и пропагандирующие деструктивное поведение», — сказал глава Следственного комитета.
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