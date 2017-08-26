Бастрыкин взял под личный контроль расследование убийства депутата в Чечне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве депутата парламента Чечни Мухмада Асхабова, сообщается на сайте СК России.

"Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике по факту убийства депутата местного парламента Мухмада Асхабова, по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 105 УК России и ч. 1 ст. 222 УК России ("Убийство и незаконный оборот оружия")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Асхабов 25 августа выехал из дома на работу на своем автомобиле. На дороге Ачхой-Мартановского района его автомобиль был обстрелян неизвестными, что привело к ДТП, в результате которого депутат скончался.