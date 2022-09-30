Байден отреагировал на присоединение новых территорий к России

Вашингтон продолжит признавать Украину в прежних границах и не станет признавать результаты референдума в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Так президент США Джо Байден отреагировал на подписание договора о присоединении новых территорий к России, пишет ТАСС.

Американский президент также заявил, что США будут продолжать агитировать мировое сообщество за «отказ от признания результатов референдумов о вхождении ряда территорий Украины в состав России».

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Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал договоры о вступлении в состав России новых территорий и образовании в России новых субъектов. Церемония подписания договоров о вступлении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошла в Кремле.