Байден заявил, что Россия воспользуется «чужим флагом» для ввода войск на Украину

Президент США утверждает, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом. Об этом сообщает Reuters.

Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока. Согласно его словам, атака произойдёт в ближайшие дни.

«Они не отвели никаких войск, они стянули дополнительные войска, во-первых. Во-вторых, у нас есть основания считать, что они проводят операцию под чужим флагом, чтобы иметь предлог, для того чтобы войти», — добавил американский лидер.

Напомним, ранее аналогичное заявление делали и власти Великобритании — по их версии Россия также использует «чужой флаг» для ввода войск.

Кроме того, 17 февраля американское издание Politico назвало новую дату ввода войск на Украину — по словам аналитиков, это должно произойти после 20 февраля.