Байден заявил, что Россия воспользуется «чужим флагом» для ввода войск на Украину
По словам президента США, угроза вторжения очень высока
Президент США утверждает, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом. Об этом сообщает Reuters.
Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока. Согласно его словам, атака произойдёт в ближайшие дни.
«Они не отвели никаких войск, они стянули дополнительные войска, во-первых. Во-вторых, у нас есть основания считать, что они проводят операцию под чужим флагом, чтобы иметь предлог, для того чтобы войти», — добавил американский лидер.
Напомним, ранее аналогичное заявление делали и власти Великобритании — по их версии Россия также использует «чужой флаг» для ввода войск.
Кроме того, 17 февраля американское издание Politico назвало новую дату ввода войск на Украину — по словам аналитиков, это должно произойти после 20 февраля.