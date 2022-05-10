Байден заявил, что у России может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что пытается понять, как действовать дальше в ситуации, когда у России, по его мнению, может не оказаться пути выхода из кризиса на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на встрече с представителями Демократической партии.

Вместе с тем Байден назвал действия президента РФ Владимира Путина «очень расчётливыми».

Американский лидер считает, что «Путин думал, что он сможет разделить НАТО, что он думал, что сможет разделить Европейский союз».

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.