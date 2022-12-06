Baza: расстрелявшего алтайских солдат срочника Шамсутдинова не взяли в «Вагнер»

По их информации, стрелок записался в добровольцы, когда в тюменскую ИК № 2 приехали представители ЧВК. Однако позднее его не взяли, забрав остальных

7 декабря 2022, 06:26

Осуждённый за убийство сослуживцев Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер». Об этом стало известно Telegram-каналу Baza от собственных источников.

По их информации, стрелок записался в добровольцы, когда в тюменскую ИК № 2 приехали представители ЧВК. Он попал в список, однако когда за заключёнными приехали, Рамиля не взяли. «Вагнеровцы» якобы объяснили ему, что народу уже достаточно. При этом остальные согласные на участие в СВО добровольцы покинули колонию и отправились в ряды ЧВК.

Забайкальский стрелок Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, решил поступить в вуз

Забайкальский стрелок Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, решил поступить в вуз

О Рамиле Шамсутдинове вся страна узнала в октябре 2019 года. Тогда во время срочной службы в Забайкалье он открыл огонь по сослуживцам из автомата во время сдачи караула. Под пули попали 10 человек. На месте погибли два офицера и шестеро солдат, ещё двое — контрактник и срочник — чудом остались живы. В числе погибших оказались трое солдат из Алтайского края.

Родные погибших алтайских солдат будут добиваться для Шамсутдинова пожизненного срока

Родные погибших алтайских солдат будут добиваться для Шамсутдинова пожизненного срока

За расправу над сослуживцами Шамсутдинову грозил пожизненный срок. В итоге суд приговорил его 24,5 года колонии строгого режима.

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