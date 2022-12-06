Baza: расстрелявшего алтайских солдат срочника Шамсутдинова не взяли в «Вагнер»

Осуждённый за убийство сослуживцев Рамиль Шамсутдинов попросился в ЧВК «Вагнер». Об этом стало известно Telegram-каналу Baza от собственных источников.

По их информации, стрелок записался в добровольцы, когда в тюменскую ИК № 2 приехали представители ЧВК. Он попал в список, однако когда за заключёнными приехали, Рамиля не взяли. «Вагнеровцы» якобы объяснили ему, что народу уже достаточно. При этом остальные согласные на участие в СВО добровольцы покинули колонию и отправились в ряды ЧВК.

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О Рамиле Шамсутдинове вся страна узнала в октябре 2019 года. Тогда во время срочной службы в Забайкалье он открыл огонь по сослуживцам из автомата во время сдачи караула. Под пули попали 10 человек. На месте погибли два офицера и шестеро солдат, ещё двое — контрактник и срочник — чудом остались живы. В числе погибших оказались трое солдат из Алтайского края.

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За расправу над сослуживцами Шамсутдинову грозил пожизненный срок. В итоге суд приговорил его 24,5 года колонии строгого режима.