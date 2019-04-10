Беглый российский банкир попался в Беларуси с паспортом гражданина Словении

Бывший владелец екатеринбургского Плато-банка Андрей Лазарев, приговоренный в России к шести годам лишения свободы за преступления по нескольким статьям, был задержан при попытке пересечь белорусско-польскую границу, сообщает региональная ФСИН.

В декабре 2018 года Андрея Лазарева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и подстроенном банкротстве Плато-банка. Сообщается, что он вывел из организации несколько сотен миллионов рублей. Его приговорили к шести годам заключения. До вынесения приговора банкир находился под залогом в один миллион рублей. Однако на финальное слушание по своему делу Лазарев не явился, покинув Россию еще до вынесения приговора. Решением суда банкир был объявлен в федеральный розыск.

Белорусские пограничники посчитали подозрительными документы, которые им предъявил Лазарев. По ним он имел гражданство Словении. При детальном исследовании специалисты увидели в паспорте ряд серьезных нарушений, что натолкнуло их на мысль о подделке. Мужчину проверили более детально. Оказалось, что его уже давно разыскивают в России.

Сейчас Лазарев задержан в Беларуси. Россия уже направила запрос об экстрадиции.