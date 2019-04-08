Белоруссия открыла туристам зону отчуждения Чернобыля

Власти Белоруссии приняли решение открыть для туристов зону отчуждения, образованную после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает "Российская газета".

Авария на атомной электростанции затронула не только территорию Украины, но и соседней Белоруссии.

Там было эвакуировано около 90 населенных пунктов. Теперь на этой территории решили проводить экскурсии.

По словам замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, туристы смогут выбрать один из двух маршрутов по ранее закрытой зоне.

При этом они не подвергаются серьезному риску – доза полученной радиации за день в зоне отчуждения сейчас не превышает той, что получена от перелета, утверждает Кудрин.

В отличие от аналогичных мероприятий на территории Украины, где много технических деталей, например, могильники техники, города Припять и Чернобыль, Белоруссия готова показать дикую природу.

Деревни, покинутые людьми, давно заселили звери. Чтобы посмотреть на все это, группе из пяти участников придется потратить приблизительно 200 долларов (50 долларов с человека).