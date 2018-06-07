Бензин по закону будут разбавлять биоэтанолом

В топливо начнут добавлять биоэтанол - денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья растительного происхождения. Соответствующий законопроект правительства 6 июня в первом чтении приняла Госдума, пишет "Парламентская газета".

Новости

Прочее Кошмар автомобилиста: рост цен на бензин не прекращается в Алтайском крае

По словам замминистра финансов Ильи Трунина, вводится само понятие "биоэтанол", лицензирование его производства, хранения и поставок. Кроме того, устанавливаются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола.

Трунин подчеркнул, что действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" не будет распространяться на производство или оборот автомобильного бензина, произведенного с добавлением биоэтанола.

"Топливо с биоэтанолом будет экологически более чистое", - сказал замглавы Минфина.

Как отразится разбавление автомобильного топлива на его стоимости, Трунин не уточнил.