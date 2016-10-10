Бензин в Барнауле остается одним из самых дешевых в России

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Барнаул вошел в число десяти городов с самой низкой стоимостью бензина. Согласно данным Росстата, средняя стоимость бензина на АЗС Барнаула в начале октября составила 34,47 рубля.

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Прочее Цены на бензин в Алтайском крае являются самыми низкими в Сибири - власти

При этом самое дешевое топливо в Сибири зафиксировано в столице Республики Алтай Горно-Алтайске. Там средняя стоимость литра бензина – 34,38 рубля, а также в Красноярске (34,32 рубля). В среднем же по стране низкие цены в Иваново (24,26 рубля). Самое дорогое же в Анадыре (53,1 рубля) и других дальневосточных городах.

Отметим, что автомобильный бензин в Алтайском крае неоднократно признавался одним из самых дешевых в Сибирском федеральном округе. По этому показателю регион стабильно последний год находится в тройке лидеров по СФО.



