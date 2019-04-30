Бесконечное начисление процентов по микрокредитам счел незаконным Верховный суд

Основанием стало рассмотрение иска по взысканию долга, который из 15 тысяч рублей превратился в 279 тысяч

30 апреля 2019, 09:33

Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрозаймам для граждан, говорится в обзоре судебной практики ВС РФ.

Госдума хочет запретить давать микрозаймы под залог жилья

Госдума хочет запретить давать микрозаймы под залог жилья

Основанием стало рассмотрение иска микрофинансовой организации (МФО) по взысканию долга. Ответчица в мае 2014 года взяла на 15 дней заем 15 350 рублей с начислением 2% за каждый день пользования средствами. Когда спустя 4,5 месяца право требования долга с нее было переуступлено другой МФО, ей начислили к выплате уже 732% за 891 день с момента истечения срока действия договора, а общая задолженность выросла до 279 тыс. рублей (включая проценты в размере 273,5 тыс. рублей).

Примечательно, что суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования о взыскании с ответчицы всей суммы долга.

В свою очередь, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда признала начисление процентов сверх срока действия договора неправомочным.

В ВС напомнили, что согласно законодательству "обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер и ограничены установленными этим законом предельными суммами основного долга, процентов за пользование микрозаймом и ответственности заемщика".

Верховный суд постановил, что установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, "приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций".

В связи с этим ВС признал начисление процентов по микрозайму после 15-дневного срока действия договора "противоречащим существу законодательного регулирования договоров микрозайма".

Комментарии
    Новости партнеров