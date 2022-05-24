Беспокоиться не о чем. Как будут работать «скорая помощь» и МЧС во время реконструкции моста у Нового рынка в Барнауле

21 мая путепровод возле Нового рынка в Барнауле закрыли на полтора года — в это время рабочие проведут реконструкцию моста, который давно был признан аварийном. Как сообщает «Вечерний Барнаул», власти заранее подготовились к изменениям и определили, как на это время изменится работа скорой помощи и спасательных служб.

Как рассказал главврач ССМП Барнаула Андрей Посекунов, для бесперебойной работы скорой помощи были проведены все необходимые подготовительные мероприятия.

«Подстанции скорых расположены в разных частях Барнаула, и наши диспетчеры при направлении на вызов той или иной бригады обязательно учитывают её местоположение. Минздравом Алтайского края скорректирован график дежурств больниц с учётом максимальной доступности экстренной медицинской помощи во всех микрорайонах Барнаула», — рассказал он.

Кроме того, при необходимости экстренной госпитализации пациентов водители скорых смогут воспользоваться выделенными полосами для общественного транспорта.

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Общество В Барнауле начали разбирать мост у Нового рынка

Начальник 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ярослав Грабовский подчеркнул, что перекрытие моста не скажется на оперативности реагирования спасателей на происшествия. Он напомнил, что в Барнауле работают 12 пожарно-спасательных частей федеральной группировки, несколько отдельных постов и различные виды ведомственной пожарной охраны.

«У каждой из имеющихся пожарно-спасательных частей определены зоны выезда. Например, у пожарно-спасательной части № 3 граница района выезда как раз проходит по выемке с железнодорожными путями. А подрайоны перекрываются также другими пожарно-спасательными частями. Расписание выездов составлено таким образом, чтобы в любых ситуациях наши подразделения покрывали любую часть города», — заявил Грабовский.

Спасатель добавил, что по путям следования в разные точки города также имеются выделенные полосы, что дает преимущество при следовании на различные чрезвычайные ситуации.