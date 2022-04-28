Бессмертный полк пройдет очно не во всех регионах России из-за «требований безопасности»
Как отметил сопредседатель центрального штаба движения Сергей Макаров, главное — обеспечить сохранность людей в ходе марша
Шествия Бессмертного полка не во всех регионах России в этом году смогут провести в очном формате. Об этом заявил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, пишет ТАСС.
Он отметил, что в некоторых субъектах очное шествие придется отменить, поскольку «различные условия к требованиям безопасности» не позволят собрать людей.
«Главное для нас — это обеспечить безопасность нашего движения в ходе марша «Бессмертного полка России», — сказал Макаров.
Напомним, что в Барнауле Бессмертный полк состоится после перестроения войск барнаульского гарнизона. При этом вопрос о том, во сколько начнётся шествие и по какому маршруту пойдёт, ещё решается.
Также 9 мая в краевой столице отгремит фейерверк. Его будут запускать в 22:00 на площади Сахарова с территории строительной площадки.
По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, в этом году он будет особенным: организаторы пообещали сделать фейерверк более насыщенным и эффектным, чем в прошлые годы. Продлится он тоже дольше обычного — восемь минут.