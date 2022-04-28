Бессмертный полк пройдет очно не во всех регионах России из-за «требований безопасности»

Шествия Бессмертного полка не во всех регионах России в этом году смогут провести в очном формате. Об этом заявил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, пишет ТАСС.

Он отметил, что в некоторых субъектах очное шествие придется отменить, поскольку «различные условия к требованиям безопасности» не позволят собрать людей.

«Главное для нас — это обеспечить безопасность нашего движения в ходе марша «Бессмертного полка России», — сказал Макаров.

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Напомним, что в Барнауле Бессмертный полк состоится после перестроения войск барнаульского гарнизона. При этом вопрос о том, во сколько начнётся шествие и по какому маршруту пойдёт, ещё решается.

Также 9 мая в краевой столице отгремит фейерверк. Его будут запускать в 22:00 на площади Сахарова с территории строительной площадки.

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По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, в этом году он будет особенным: организаторы пообещали сделать фейерверк более насыщенным и эффектным, чем в прошлые годы. Продлится он тоже дольше обычного — восемь минут.