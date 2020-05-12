"Бессмертный полк" пережил несколько кибератак из Европы и США в День Победы

9 мая проект "Бессмертный полк – онлайн" подвергся нескольким хакерским атакам из Европы и США. Все их удалось отразить. Об этом на конференции в пресс-центре "Россия сегодня" сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

По ее словам, в день празднования Победы с 6:00 до 9:00 утра (по московскому времени) на сайт поступило более 90 млн запросов. Из-за этого сервис на какое-то время оказался недоступен. Затем атака повторилась в 11 утра, но уже без ограничения работы сайта. Большинство запросов было из европейских стран (64%) – Германии, Финляндии, Нидерландов, Украины. А также из Северной Америки, Азии и самой России. Всего удалось установить 646 уникальных IP-адресов.

"Я думаю, что цели таких атак – лишить страну исторической памяти и гордости. Не только за государство, но и за семью. 9 мая и "Бессмертный полк" вызывают у кого-то особую злость как раз из-за невозможности переписать историю. Ведь нельзя изменить историю такого огромного количества семей. Они просто этого не дадут", – сказала Цунаева.

Кибератаки продолжаются и после 9 мая. Напомним, организаторы продлили онлайн-шествие на две недели.

Всего для участия в акции поступило свыше 3 млн заявок. Волонтеры обработали пока только 2 млн, из них 300 тысяч заблокировали, в том числе за размещение фотографий нацистских офицеров, идеологов и вождей фашисткой Германии.