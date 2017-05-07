Бессмертный полк прошел в Вашингтоне под песню "Синий платочек"
Несмотря на дождь, участники прошли с фотографиями своих фронтовиков
Фото: news.sevas.com
Около 200 человек приняло участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне, несмотря на дождь, сообщает "ТАСС".
Участники акции собрались в субботу, 6 мая, напротив Белого дома. Все присутствующие держали в руках таблички с фотографиями и именами своих родственников, участвовавших в войне.
Колонна под звуки песен военного времени ("Катюша", "Синий платочек", "Смуглянка") прошла от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле - главном проспекте страны.
Отметим, в этом году в строй полка вышли не только выходцы из России, но и коренные американцы.
Как ранее сообщало ИА "Амител", акция "Бессмертный полк" станет главным событием празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае. В прошлом году, по разным данным, в ней приняло участие около 150 тысяч человек.