Бессмертный полк прошел в Вашингтоне под песню "Синий платочек"

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Около 200 человек приняло участие в акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне, несмотря на дождь, сообщает "ТАСС".

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Участники акции собрались в субботу, 6 мая, напротив Белого дома. Все присутствующие держали в руках таблички с фотографиями и именами своих родственников, участвовавших в войне.

Колонна под звуки песен военного времени ("Катюша", "Синий платочек", "Смуглянка") прошла от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на Национальном Молле - главном проспекте страны.

Отметим, в этом году в строй полка вышли не только выходцы из России, но и коренные американцы.

Как ранее сообщало ИА "Амител", акция "Бессмертный полк" станет главным событием празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае. В прошлом году, по разным данным, в ней приняло участие около 150 тысяч человек.